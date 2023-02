Euronics distrugge Unieuro con offerte al 50% di sconto su smartphone e PC

Il meglio da parte dei grandi colossi del mondo dell’elettronica sta arrivando inaspettatamente durante quest’inizio del mese di febbraio. Se le persone credevano che con la fine dello scorso 2022 fossero finiti i prezzi appetibili, si sbagliavano di grosso: tra i volantini che si possono trovare fuori dagli esercizi commerciali, compaiono promozioni straordinaria che riguardano dispositivi di nuova e vecchia data.

Sono diverse le realtà che si stanno adoperando sotto questo punto di vista, tra le quali spicca però maggiormente il nome di Euronics. Il volantino dell’azienda sarà il punto di partenza per tutti coloro che vogliono scegliere dove acquistare ad esempio il proprio nuovo smartphone. Ci sono tantissime opportunità, tutte disponibili nel catalogo che tra l’altro comprende anche alcune offerte da portare a casa direttamente dal sito ufficiale di Euronics.

Ricordiamo però che le offerte non riguardano solo i colossi che operano sul territorio fisico, ma anche chi si trova online. Qui il regno appartiene ad Amazon, che ogni giorno propone le offerte migliori tra le sue varie categorie.

Euronics propone grandi offerte all’interno del suo nuovo volantino di febbraio, eccole qui

Come in tanti potevano largamente immaginare, il volantino di Euronics risulta uno dei più ricchi.è presente infatti in primo luogo un iPhone 14 a 899 €, nella sua variante da 128 giga. Seguono poi anche gli altri, ormai vecchi, top di gamma di casa Samsung, come il Galaxy S22 Ultra a 1199 euro.

Non finisce però qui visto che ci sono tanti altri dispositivi che vanno anche dai 100 fino ai 500 €, magari per coloro che non hanno tante esigenze.