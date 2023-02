Expert assurda, le offerte di oggi al 70% con smartphone e computer

Per più volte le persone si sono ritrovate a scoprire sul web delle offerte interessanti, le quali fanno capo ai soliti siti e-commerce. Non bisogna dimenticare però che sul territorio ci sono tantissime opportunità da prendere al volo, come i grandi negozi che si occupano di elettronica. Tra questi ce ne sono alcuni che non hanno perso le buone abitudini, ovvero di lanciare nei loro volantini i migliori sconti del periodo. Febbraio è arrivato come un mese molto freddo, ma estremamente caldo dal punto di vista delle promozioni riguardanti il mondo dell’elettronica.

A testimoniarlo ci pensa un colosso come Expert, il quale nel suo Store generale online ma anche nei negozi fisici sul territorio italiano, sta proponendo degli sconti pazzeschi. Questi riguardano soprattutto la tecnologia di consumo, quella che tutti desiderano ogni giorno. Se volete dunque cambiare il vostro smartphone, il vostro computer o avere una nuova Smart TV ad esempio, potrei recarvi nei negozi di Expert e trovare quello che vi serve. Effettivamente ci sono anche tante agevolazioni, come la possibilità di fare dei finanziamenti sfruttando i tassi TAN e TAEG allo 0%.

Expert continua a regalare grandi sconti ai suoi clienti, il volantino di febbraio parla da solo con opportunità impressionanti

Credevate che solo Amazon potesse risultare il mondo perfetto per acquistare quello che vi serve dal punto di vista dell’elettronica? In realtà non è così visto che tanti altri colossi stanno proponendo promozioni eccezionali durante gli ultimi giorni. Tra questi figura anche il nome, ormai assiduo, di Expert che con il suo ultimo volantino ha scatenato l’appetito dei suoi clienti. All’interno degli Store sarà possibile trovare tanti smartphone, soprattutto quelli top di gamma del momento. Ci sono tutti i dispositivi della gamma Galaxy S23 a partire da 979 euro, ma non finisce qui.

Sono numerosi anche i dispositivi tra i non top di gamma a presentare dei prezzi eccezionali, come ad esempio lo Xiaomi Redmi Note 11 Pro 4G a 279 euro.