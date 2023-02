Durante lo scorso mese di dicembre 2022 il produttore cinese Xiaomi aveva annunciato ufficialmente in Cina una nuova smart band. Si tratta in particolare della nuova Redmi Smart Band 2 e ora quest’ultima è stata annunciata ufficialmente anche per il mercato italiano. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Xiaomi annuncia ufficialmente in Italia la nuova Redmi Smart Band 2

Dopo il mercato cinese, la nuova Redmi Smart Band 2 di casa Xiaomi sbarca ufficialmente sul mercato italiano. Come avevano anticipato i rumors delle scorse settimane, il prezzo di vendita in Italia rimane sempre piuttosto basso. Si tratta infatti di 34,99 euro.

Questo nuovo dispositivo wearable dell’azienda può vantare la presenza di un display TFT con una diagonale da 1.47 pollici. Troviamo una luminosità di picco di 500 nits e una densità di pixel di 247 dpi. Si tratta di una smart band molto sottile (9,9 mm) e non troppo ingombrante. Nonostante questo, sono comunque presenti numerosi sensori per monitorare diversi parametri.

Tra questi, si potrà monitorare ad esempio il battito cardiaco, la qualità del sonno e anche il livello di ossigeno nel sangue. La batteria da 210 mah dovrebbe inoltre garantire una grande autonomia di circa 14 giorni. Si potranno poi tenere sotto controllo le notifiche e sarà possibile personalizzare la smart band con oltre 100 quadranti differenti. La smart band di Xiaomi dispone inoltre della certificazione di impermeabilità fino a 5 ATM.

Prezzi e disponibilità

Come già detto, la nuova Redmi Smart Band 2 di casa Xiaomi è ufficiale e ha un costo di 34,99 euro ed è già disponibile all’acquisto anche in Italia.