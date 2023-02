La piattaforma di contenuti in streaming Netflix è sempre al lavoro per introdurre interessanti funzionalità per i propri utenti.

Dopo aver recentemente lanciato il nuovo piano con pubblicità e una nuova applicazione per il sistema operativo iOS, ha deciso di rilasciare l’audio spaziale, ma solo per determinati utenti. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Netflix rilascia l’audio spaziale, ma solo per gli utenti Premium

L’audio spaziale è una tecnologia già supportata da diversi dispositivi e cuffie, permette essenzialmente di ricreare un’atmosfera che ricorda il cinema senza utilizzare hardware specifico: grazie all’audio spaziale, viene migliorata sensibilmente la fedeltà dei suoni e la profondità, rendendo di fatto decisamente migliore la fruizione di contenuti.

Come avrete già intuito, la funzione è disponibile solamente per gli utenti che hanno sottoscritto un abbonamento Premium, ovvero quello che permette di guardare contenuti in risoluzione 4K su quattro dispositivi. Sono oltre 700 i contenuti Netflix che supportano già la tecnologia in questione: tra i più famosi, citiamo sicuramente The Watcher, Wednesday e Glass Onion: A Knives Out Mystery. L’azienda ha inoltre già annunciato che supporteranno l’audio spaziale anche contenuti in arrivo sulla piattaforma, come la nuova stagione di You, Your Place or Mine, Luther: The Fallen Sun e Tour de France.

È davvero molto semplice capire se un film o una serie TV supporta tale tecnologia: basta infatti cercare nella barra di ricerca di Netflix la frase “audio spaziale” per avere una lista completa di contenuti compatibili. Inoltre, accanto alla descrizione dei contenuti supportati sarà mostrata una particolare icona che indica appunto la compatibilità con l’audio spaziale.