Canada, il mistero del 1947 e delle voci udibili a 5 km di distanza

Nel 1947, durante il periodo compreso tra il 17 gennaio e il 5 febbraio, lo Yukon, nel nord-ovest del Canada, ha raggiunto temperature eccezionalmente basse di -64 °C provocando un fenomeno sonoro insolito, dove le persone erano in grado di sentire suoni provenienti da distanze molto lontane. Ma come è stato possibile?

Canada, finalmente spiegato il mistero delle voci del ’47

Questo effetto è stato causato dall’inversione di temperatura, il quale ha fatto piegare le onde sonore verso il suolo anziché verso l’alto. In questo modo, i suoni sono stati in grado di viaggiare molto più lontano lungo il suolo, rendendo possibile sentire persone che parlavano a distanze anche di 5 chilometri. Lo strano avvenimento è stato confermato da David Phillips, climatologo senior di Environment Canada, il quale ha spiegato come le temperature basse abbiano influenzato il modo in cui il suono si muove nell’aria.

Ma non è accaduto solo in Canada, perché il fenomeno è stato osservato anche in altre parti del mondo, dove le temperature estremamente basse hanno causato effetti simili. Ad esempio, in alcune regioni dell’Antartide, le temperature così basse hanno causato una distorsione del suono, rendendo difficile la comunicazione tra le persone. Inutile dire che tutto ciò abbia scatenato le spedizioni scientifiche e le comunità che operano in queste regioni.

Sebbene sia un effetto degno di nota, va detto che questo evento ha anche implicazioni per la sicurezza, soprattutto per quanto riguarda il settore aeronautico. Durante le temperature estremamente basse, i segnali radar e le trasmissioni radio possono essere disturbati, il che può causare problemi per i voli e le comunicazioni aeree.