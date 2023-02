Samsung Galaxy Watch 4 su Amazon a metà prezzo intorno ai 100 euro

Oggi si parla di uno dei migliori dispositivi in assoluto per quanto riguarda il mondo degli indossabili. Samsung ormai nel 2021 propose per la prima volta il suo Galaxy Watch4, smartwatch di altissimo livello in grado di portare a termine svariate operazioni. Oltre ad offrire il monitoraggio della salute, dell’attività fisica ma anche di molte altre attività giornaliere, consente di ricevere notifiche e chiamate. Si tratta quindi di un vero e proprio orologio, il quale è stato sviluppato da Samsung per aiutare durante la giornata sia gli sportivi che le persone che non hanno voglia di tirare sempre fuori lo smartphone dalla tasca. Il prezzo questa volta è straordinario visto che viene diminuito del 52% su Amazon: costa solo 129 €. Per portarlo a casa dovete solo completare l’acquisto.

Galaxy Watch4 su Amazon a 129 euro: l’offerta dello smartwatch Samsung più conveniente

Il Galaxy Watch4 di Samsung è davvero interessante, soprattutto ad un prezzo del genere. Tra le sue caratteristiche principali c’è sicuramente il monitoraggio della pressione sanguigna oltre che la possibilità di fare un elettrocardiogramma. Ovviamente anche il monitoraggio del sonno è disponibile così come quello del battito cardiaco.

Queste però sono solo alcune delle funzioni di questo straordinario dispositivo, il quale potrebbe fare comodo a tutti in questa variante da 40 mm.