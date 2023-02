Tutti si aspettavano uno smartphone davvero potente e Samsung ha implementato questa caratteristica sull’intera nuova gamma Galaxy S23. Oltre al top di gamma assoluto Galaxy S23 Ultra, nascono i nuovi Galaxy S23 ed S23+, I quali portano gli utenti ad un livello superiore per quanto riguarda la creatività, che dunque raggiunge l’apice grazie alla presenza del nuovo processore di Qualcomm, lo Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform For Galaxy.

Samsung Galaxy S23, il design

Si tratta di una gamma di smartphone che vede nella sua estetica tutto l’impegno di Samsung per quanto concerne la sostenibilità, visto l’impiego di materiali riciclati. Galaxy S23 arriva quindi contante prerogative interessanti, soprattutto dal punto di vista estetico. Sembra cambiare ben poco rispetto allo scorso anno come è visibile dall’immagine ufficiali. Le dimensioni sono pressoché invariate con le linee che si sviluppano su 70.9 x 146.3 x 7.6mm e 168g di peso per quanto riguarda Galaxy S23 e su 76.2 x 157.8 x 7.6mm e 195g di peso per S23+.

Si tratta delle uniche differenze tra i due dispositivi, veri e propri gemelli diversi che differiscono, oltre che per le dimensioni, per la diagonale dello schermo e per la batteria.

Galaxy S23 mostra colori e precisione con i nuovi display Dynamic AMOLED 2X

Samsung ci tiene molto ai display, caratteristica che anche in questo caso si mostra tra quelle principali.i due pannelli si sviluppano rispettivamente su diagonali da 6.1 e 6.6 pollici. Paura di urti e cadute? A salvarvi giunge tempestivo il nuovo Corning Gorilla Glass Victus 2.

La risoluzione è in FHD+ con caratteristiche mettono in risalto i dettagli e i colori sul fantastico Dynamic AMOLED 2X display, il quale riduce la quantità di luce blu dannosa emessa, supporta la certificazione HDR10+ e offre grandi miglioramenti proprio per colore e prestazioni. Inoltre stupiscono i livelli di nero che tale tipologia di schermo è in grado di mostrare all’occhio umano, con profondità, precisione e fedeltà estrema in termini di colore. Il refresh rate è, manco a dirlo, a 120Hz con tecnologia Super Smooth.

La potenza caratterizza i nuovi Galaxy S23, uno Snapdragon ottimizzato per Galaxy ma non solo

I nuovi Galaxy S23 di Samsung risulteranno i dispositivi da battere per un po’ di tempo, vista la combinazione di componenti hardware al loro interno. Spicca innanzitutto il nuovo chipset Snapdragon 8 Gen 2, il quale va a mettere in moto i due smartphone. Ne consegue un grande aumento della potenza della GPU, più del 40% stando ai numeri. Ecco poi una NPU esclusivamente ottimizzata per Galaxy. Quest’ultima è stata ottimizzata del 49% in modo da offrire un bilanciamento perfetto tra prestazioni e potenza, utilizzando un algoritmo basato sull’intelligenza artificiale per far venire fuori scatti e video fantastici.

Per quanto concerne poi i tagli di memoria, la RAM è in ogni caso di 8GB, in accoppiata con 128 e 256GB di ROM per S23 e 256 e 512GB per S23+. Le batterie sono, come già detto, differenti: nel primo caso ecco un’unità da 3900 mAh, mentre nel secondo caso si tratta di 4700 mAh. Galaxy S23 è in grado di ricaricarsi fino al 50% in 30 minuti con l’alimentatore da 25W, mentre Galaxy S23+ raggiunge il 65% in 30 minuti con l’adattatore da 45W.

Comparto fotografico sviluppato al massimo con 3 sensori fino a 50MP

La gamma Galaxy S23, escludendo l’Ultra, nasce con il nuovo sensore da 50 megapixel sulla Wide-Camera con apertura F1.8. A seguire di obiettivi ce ne sono altri due: un Telephoto da 10 megapixel F.24 con zoom 3x e un Ultra-Wide da 12 megapixel F2.2. Sul frontale la selfie-camera da 12 megapixel con apertura F2.2.

Metti i miglioramenti sugli scatti sia di giorno che di notte, soprattutto riuscendo a capire la profondità dei soggetti mediante l’intelligenza artificiale che caratterizza entrambi i dispositivi mobili.

Per quanto riguarda i video, si tratta di smartphone in grado di registrare fino al 4K in 60 fps.

Prezzi e disponibilità

Galaxy S23 ed S23+ saranno acquistabili nel mercato italiano nelle colorazioni Phantom Black, Cream, Green e Lavender e nelle seguenti configurazioni:

S23

nella versione da 8GB + 128GB ad un prezzo consigliato di €979

nella versione da 8GB + 256GB ad un prezzo consigliato di €1.039

S23+

nella versione da 8GB + 256GB ad un prezzo consigliato di €1.229

nella versione da 8GB + 512GB ad un prezzo consigliato di €1.349

Gli utenti che acquisteranno Samsung Galaxy S23 Ultra da 1TB, Samsung Galaxy S23 Ultra da 512GB, Samsung Galaxy S23+ da 512GB e Samsung Galaxy S23 da 256GB sul Samsung Shop Online entro il 16 febbraio 2023, registrando il prodotto entro e non oltre il giorno 24 aprile 2023 a questo link, potranno ricevere un cashback rispetto al prodotto acquistato.