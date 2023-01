Lo scorso dicembre 2022 il produttore cinese Xiaomi ha tolto i veli in Cina il nuovo wearable Redmi Smart Band 2. Ora l’azienda si sta preparando per farla arrivare ufficialmente anche per il mercato europeo. Nel corso delle ultime ore, in particolare, è emerso quello che sembra essere il prezzo di vendita ufficiale per l’Europa.

Redmi Smart Band 2, trapelano in rete il prezzo per il mercato europeo

In queste ultime ore i leaks e i rumors hanno rivelato quello che dovrebbe essere il prezzo di vendita ufficiale della nuova smart band di casa Xiaomi. Secondo quanto è emerso, la nuova Redmi Smart Band 2 avrà un costo di 34,99 euro in Europa. Si tratta di un prezzo leggermente superiore a quello riservato al mercato cinese. Si tratta comunque di un prezzo più che conveniente per un dispositivo di questo tipo.

Questo nuovo wearable di casa Xiaomi dispone infatti di diverse caratteristiche interessanti. Sul fronte la nuova smart band presenta infatti un display da 1.47 pollici di diagonale. Si tratta di un pannello di tipo TFT. È una band molto sottile e leggera. Il peso è infatti di soli 14,9 grammi mentre lo spessore è di soli 9,99 mm.

Nonostante sia sottile, sono comunque presenti svariati sensori per tenere sotto controllo diversi parametri. Tra questi, ci sono il livello di ossigeno del sangue, il battito cardiaco e il sonno. La smart band dispone anche della certificazione di impermeabilità fino a 5 ATM. L’autonomia arriva poi fino a circa 14 giorni. Non manca poi la possibilità di personalizzare la smart band con diverse watch faces differenti.