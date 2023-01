Il mondo del food delivery ha avuto un’espansione decisamente assoluta negli ultimi 4 anni, piattaforme come JustEat e UberEats hanno infatti goduto di una crescita a dir poco senza precedenti che le ha rese dei veri e propri colossi nel mondo del web elevando il loro nome nell’olimpo delle aziende di tutto il mondo.

Ovviamente tutto ciò non è passato inosservato a nessuno, ovviamente alla lista non potevano mancare anche i truffatori, i quali sono ghiotti di nomi autorevoli da sfruttare a proprio vantaggio per le truffe mirate a derubare gli utenti utilizzando appunto nomi autorevoli per trarre in inganno chi legge, ovviamente tutto ciò richiama alla mente subito un nome, il phishing.

La nota pratica fraudolenta infatti si diffonde mediante SMS malevoli che contengono al proprio interno delle false comunicazioni che portano la vittima ad accedere presso link esterni all’interno dei quali i loro dati sensibili verranno immediatamente defraudati.

Il nome di JustEat sfruttato indebitamente

Come potete ben leggere questo nuovo SMS di phishing ribadisce a regola d’arte quanto detto sopra, quest’ultimo sfruttando il nome di JustEat e invitando l’utente ad accedere ad un’offerta, porta chi legge ad accedere ad un link esterno per disdire l’iscrizione alla piattaforma.

Quel link rimanda però ad una pagina di proprietà dei truffatori creata ad hoc per rubare tutti i dati che inserirete all’interno di essa con un danno per la vostra privacy decisamente importante e senza possibilità di rimedio.

Il consiglio migliore che potete seguire è molto semplice, eliminare il messaggio non appena lo ricevete.