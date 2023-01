Siamo ormai prossimi all’arrivo ufficiale della nuova stagione di Bridgerton su Netflix. La seconda stagione ci ha lasciato con un lieto fine per i due protagonisti Anthony Bridgerton e Kate Sharma. Ora però sta per arrivare il turno dei nuovi protagonisti, ovvero il fratello Colin Bridgerton e Penelope Federington. Tuttavia, abbiamo avuto ora la conferma che in Bridgerton 3 non ci sarà più il personaggio di Daphne Bridgerton.

Daphne Bridgerton non ci sarà nella terza stagione, arriva la conferma ufficiale

Fin dal suo artico su Netflix, la serie tv Bridgerton ha stupito e appassionato milioni di fan in tutto il mondo. La prima stagione ha visto come protagonisti Simon Busset, ovvero il Duca di Hastings, d Daphne Bridgerton, sorella maggiore di altrettanti fratelli. La love story tra i due è stata intensa e ha portato inevitabilmente all’incredibile successo della serie, dovuto anche al fantastico lavoro svolto da Shonda Rhimes. Nella seconda stagione abbiamo invece assistito alle vicende amorose del fratello minore Anthony Bridgerton con Kate Sharma e anche in questo caso abbiamo avuto il lieto fine.

Nella seconda stagione abbiano però dovuto dire addio a Simon Busset, dato che l’attore Regé-Jean Page ha annunciato il suo addio alla serie. In Bridgerton 3, però, saremo costretti a dire addio anche al personaggio di Daphne Bridgerton.

Se ne parlava in rete già da tempo di questa possibilità, ma ora la conferma è arrivata direttamente dall’attrice che interpreta il personaggio, cioè Phoebe Dynevor. L’attrice ha dunque chiarito che non ci sarà nella terza stagione, ma ha lasciato comunque le porte aperte per un suo possibile ritorno nelle prossime stagioni. Ecco infatti cosa ha dichiarato:

“Purtroppo non nella terza stagione. È possibile in futuro. Ma per quanto riguarda la terza stagione sono emozionata di seguirla solo da spettatrice”.