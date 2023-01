Sono ormai diversi giorni che si parla in rete dell’imminente arrivo della nuova serie di smartphone di casa Oppo. Uno di questi nuovi dispositivi sarà il nuovo Oppo Reno 8T e sappiamo che sarà annunciato ufficialmente nelle Filippine durante un evento di presentazione ufficiale previsto per il prossimo 8 febbraio 2023. Nonostante manchino quindi pochissimi giorni al suo arrivo, è emerso in rete quello che sembra essere il prezzo di vendita ufficiale.

Oppo Reno 8T , ecco il prezzo di vendita ufficiale del nuovo smartphone

Nel corso delle ultime ore è emerso in rete quello che dovrebbe essere a tutti gli effetti il prezzo di vendita ufficiale del prossimo smartphone di casa Oppo, cioè Oppo Reno 8T. Questo device sarà inizialmente annunciato nelle Filippine e, stando a quanto è emerso, avrà un costo di partenza di 18,999 PHP. Al cambio attuale, quindi, lo smartphone dovrebbe avere un costo di circa 320 euro, almeno nella sua versione con solo supporto al 4G. La versione con supporto al 5G dovrebbe ovviamente avere un costo più alto.

Ricordiamo che abbiamo alcune informazioni riguardo alla scheda tecnica di questo smartphone. Oppo Reno 8T , in particolare dovrebbe avere un display con tecnologia SuperAMOLED con una diagonale da 6.43 pollici. I tagli di memoria dovrebbero poi comprendere 8 GB di RAM e 128 o 256 GB di storage interno. La batteria dovrebbe invece avere una capienza di 5000 mah con ricarica rapida da 33W, mentre il comparto fotografico dovrebbe includere un sensore fotografico principale da 100 MP. Le prestazioni della variante 4G dovrebbero essere infine affidate al soc MediaTek Helio G99.