Il bot di chatGPT ha superato gli esami in una facoltà di giurisprudenza statunitense dopo aver scritto saggi su argomenti che vanno dal diritto costituzionale alla tassazione e agli illeciti.

ChatGPT di OpenAI, una società statunitense che questa settimana ha ricevuto un massiccio investimento da parte di Microsoft, utilizza l’intelligenza artificiale (AI) per generare flussi di testo da semplici prompt.

I risultati sono stati così buoni che gli sviluppatori hanno avvertito che potrebbe portare ad un uso illecito da parte della popolazione.

Jonathan Choi, professore alla Minnesota University Law School, ha sottoposto a ChatGPT lo stesso test affrontato dagli studenti, composto da 95 domande a scelta multipla e 12 domande a risposta libera.

In un white paper intitolato “ChatGPT va alla scuola di legge” pubblicato lunedì, lui e i suoi coautori hanno riferito che il bot ha ottenuto un punteggio di C+ complessivo.

Ci vorrà ancora molto per introdurlo a scuola

Sebbene questo fosse sufficiente per un passaggio, il bot era vicino all’ultimo della classe nella maggior parte delle materie.

“Nello scrivere saggi, ChatGPT ha mostrato una forte conoscenza delle regole legali di base e aveva un’organizzazione e una composizione costantemente solide“, hanno scritto gli autori.

Ma il bot “spesso faticava a individuare i problemi più astratti e complessi, un’abilità fondamentale negli esami di giurisprudenza“.

I funzionari di New York e di altre giurisdizioni hanno vietato l’uso di ChatGPT nelle scuole, ma Choi ha suggerito che potrebbe essere un prezioso aiuto didattico.

“Prevediamo che la collaborazione con gli esseri umani, modelli linguistici come ChatGPT sarebbe molto utile per gli studenti di giurisprudenza che sostengono gli esami e per esercitare la professione di avvocato”.