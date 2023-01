Oltre ad essere protagonista al prossimo Festival di Sanremo con un nuovo brano, la famosa cantante italiana Elodie potrà essere vista anche su Prime. Infatti, sta per arrivare la sua prima docu-serie “Sento ancora la vertigine”, che sarà disponibile dal 20 febbraio sul servizio streaming Amazon Prime Video.

Tra meno di un mese, quindi, potremo scoprire una produzione molto interessante che va a spulciare nel dettaglio la vita della cantante, oltre a focalizzarsi in maniera particolari sugli eventi più recenti riguardanti la sua carriera musicale insieme alla creazione della sua ultima canzone che presenterà al festival più importante d’Italia. Andiamo subito a scoprire di seguito maggiori dettagli a riguardo.

Elodie pronta a sbarcare sul piccolo schermo di Amazon Prime Video con “Sento ancora la vertigine”, la prima docu-serie sulla sua vita a 360 gradi

“In “Sento ancora la vertigine”, una produzione Groøenlandia in collaborazione con Prime Video. Elodie per la prima volta sceglie la narrazione attraverso immagini video per mostrare alcuni dei momenti più importanti della sua carriera, la sua sfida per trovare la canzone per Sanremo 2023 e il suo essere costantemente in bilico tra la continua voglia di migliorarsi e la paura di non essere mai abbastanza.”

La docu-serie verrà proposta in tre episodi, dove possiamo trovare alla produzione Matteo Rovere e Leonardo Godano, mentre alla direzione c’è Nicola Sorcinelli. Inoltre, rimanendo in tema Elodie, ricordiamo che il 10 febbraio uscirà il suo nuovo album “Ok. Respira”. Nel nuovo progetto della cantante sarà possibile ascoltare anche la nuova canzone presentata a Sanremo chiamata “Due“.