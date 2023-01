WhatsApp, questi trucchi molti non li conoscono

WhatsApp è ancora oggi, nonostante Telegram l’abbia indubbiamente battuta in termini di funzioni effettivamente raggiungibili, l’applicazione di messaggistica istantanea più utilizzata al mondo, proprio per questo motivo ogni giorno ve ne parliamo, cercando di aiutarvi a scoprire ogni singolo trucchetto effettivamente disponibile o raggiungibile.

Pochi sanno, dato un recente sondaggio comparso online, che con un recente aggiornamento è stata introdotta la possibilità di auto-inviarsi i messaggi, ciò sta a significare che, esattamente come accade per Telegram, l’utente può decidere di inviarsi in autonomia un allegato, una immagine, una chat e simili, creando appunto una conversazione a cui solamente lui potrà accedere, da qualsiasi dispositivo collegato al medesimo account. Una funzione decisamente utile per la condivisione o il salvataggio di determinate informazioni.

WhatsApp, nuovi trucchi che pochi conoscono

Le altre due funzioni di cui vi parliamo oggi riguardano più che altro i professionisti e gli utenti che vogliono utilizzare WhatsApp dal proprio computer. Nel primo caso devono fare affidamento sul cosiddetto WhatsApp Business, un servizio a pagamento che permette al consumatore di collegare due numeri di telefono allo stesso account, in modo così da poter accedere ad entrambi senza dover utilizzare due dispositivi differenti.

Con Whatsapp Web, invece, la situazione cambia, poiché è completamente gratuito, ed è pensato per coloro che vogliono godere delle medesime funzioni di WhatsApp dal proprio notebook o PC desktop, in questo modo è facilissimo pensare di accedervi senza sforzo alcuno.