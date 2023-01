Il decoder DVB-T2 è lo strumento ideale per riuscire ad accedere al nuovissimo digitale terrestre 2.0, senza dover necessariamente ricorrere all’acquisto di un televisore aggiuntivo, che andrebbe sostanzialmente ad incrementare la spesa effettiva da sostenere. Grazie ad Amazon il risparmio è incredibile, infatti si potrà pagare il nuovo prodotto anche meno di 30 euro.

Tanti nuovi codici sconto Amazon gratis vi aspettano in esclusiva assoluta sul nostro canale Telegram ufficiale, avrete così le migliori offerte ed i prezzi più bassi, solo ed esclusivamente nel momento in cui vi iscriverete a questo link.

Decoder DVB-T2, l’offerta Amazon lascia a bocca aperta

Con il 2023 abbiamo ufficialmente assistito allo switch-off verso il digitale terrestre 2.0, o meglio conosciuto come DVB-T2, gli utenti si ritrovano quindi costretti a cambiare televisore, sopratutto se particolarmente datato, oppure optare per la variante più economica, che consiste più che altro nell’acquisto di un decoder DVB-T2 esterno, da collegare direttamente alla porta HDMI del televisore di cui si è già in possesso.

Il suo prezzo è ridottissimo, pensate infatti che su Amazon è stata attivata un’offerta che prevede la possibilità di pagare solamente 26,50 euro, contro i 38,98 euro di listino, godendo in pratica di una riduzione del 32% senza sforzo. Per acquistarlo, collegatevi qui.

Il prodotto in questione è compatibile con tutti i televisori in commercio dotati di una porta HDMI, include anche un telecomando 2in1, e permette la visione al massimo in FullHD a 1080p, con codec H265 HEVC a 10 bit. Il form factor ergonomico e le dimensioni estremamente ridotte permettono di posizionarlo senza difficoltà in ogni posto, riuscendo così a risultare decisamente versatile e disponibile per tutti.