L’evasione dalle carceri statunitensi è illegale, come chiaramente enunciato nella sezione 751 del capitolo 35 del codice 18 degli Stati Uniti, che afferma che una persona arrestata con l’accusa di reato o condannata per qualsiasi accusa potrebbe essere multata o rischiare fino a cinque anni di carcere aggiuntivi mentre un la persona arrestata con l’accusa di reato minore o per estradizione, esclusione o espulsione in relazione alla legge sull’immigrazione potrebbe essere multata o rischiare fino a un ulteriore anno di reclusione. Ma non è così è in Europa.

Secondo il video YouTube di Half As Interesting Why Breaking Out of Prison Is Legal in Germany, il Reichstag, che era l’organo legislativo del 1880 di quello che allora era l’Impero tedesco, dichiarò il diritto delle persone all’auto-liberazione, che includeva il diritto di tentare la fuga se imprigionato. I paesi che riconoscono questo diritto considerano il diritto alla libertà e il diritto alla ricerca della libertà come entità separate che non sono governate dalle stesse leggi.

Questo non vuol dire che se riesci a scappare di prigione ti viene garantita la libertà da quel momento in poi; se le autorità trovano un prigioniero dopo la fuga, possono riportarlo in prigione per farlo finire il resto della pena.

Non è consigliabile lo stesso

Tuttavia, potrebbero esserci conseguenze all’interno della prigione. Nonostante le fughe non siano illegali, sono contro le regole all’interno della prigione e la violazione di queste regole potrebbe comportare la negazione della libertà condizionale alla persona che sta scontando la pena. Inoltre, è probabile che la fuga implichi la commissione di reati completamente nuovi, come corruzione, furto o distruzione di proprietà, e tali reati non sono giustificati dalla legge perché sono stati commessi dopo.

LBV Magazine spiega come sia improbabile che una persona detenuta in Germania possa evadere dal carcere senza commettere un reato, osservando che anche se qualcuno avesse lasciato per sbaglio una porta spalancata per far passare la persona, negando così la possibilità di aggredire una guardia che ne impedisca l’uscita o segando le sbarre aperte e distruggendo così la proprietà, indosserebbero ancora gli indumenti forniti dal carcere, invece dei propri, e commetteranno così un furto uscendo dal carcere.