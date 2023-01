Oltre alla serie di smartphone top di gamma Samsung Galaxy S23, il noto colosso sudcoreano è già al lavoro nella realizzazione di numerosi altri dispositivi. Tra questi, sono compresi smartphone appartenenti alla fascia media del mercato, come il prossimo Samsung Galaxy M54 5G. Nel corso delle ultime ore, in particolare, il sito web MySmartPrice ha postato alcune sue immagini renders che ci hanno confermato il design definitivo di questo smartphone.

Samsung Galaxy M54 5G, MySmartPrice pubblica in rete alcune immagini renders

Il prossimo smartphone di fascia media del colosso sudcoreano Samsung è stato avvistato in rete in queste ultime ore sul sito web MySmartPrice. Osservando questi renders, possiamo avere dunque una piccola conferma riguardo al suo design. Stando a quanto pubblicato, il nuovo Samsung Galaxy M54 5G avrà un design piuttosto simile a quello dei fratelli maggiori che saranno presentati a breve.

Sul retro, ad esempio, ci saranno tre sensori fotografici integrati con la backcover, mentre affianco sarà presente un piccolo flash LED. La parte frontale sarà invece occupata da un ampio Infinity-O Display con le cornici attorno notevolmente ottimizzate. Da notare poi due delle possibili colorazioni, una blu e una bianca cangiante sul rosa.

Il sito web MySmartPrice ha inoltre confermato anche delle presunte specifiche tecniche. In particolare, sembra che la backcover posteriore sarà realizzata in policarbonato ed ospiterà sul frame laterale un sensore biometrico per lo sblocco. Confermata poi la presenza del supporto alla connettività 5G. Questo sarà possibile grazie alla presenza del processore Exynos 1380, con tagli di memoria comprendenti almeno 8 GB di RAM.