Durante lo scorso mese di settembre 2022 il noto produttore giapponese Sharp ha presentato ufficialmente un nuovo smartphone denominato Sharp Aquos Sense 7. Ora questo smartphone è stato rilanciato sul mercato con una nuova inedita colorazione denominata Forest Green. Ricordiamo che si tratta di una versione limitata di questo smartphone è che sarà disponibile per non molto tempo.

Sharp Aquos Sense 7, arriva la nuova colorazione Forest Green

Uno degli ultimi smartphone presentati sul mercato dal noto produttore giapponese Sharp, cioè Sharp Aquos Sense 7, è stato da poco rilanciato su mercato con una nuova colorazione. Come già accennato, la colorazione in questione si chiama Forest Green. Come è possibile notare, infatti, la backcover dello smartphone è realizzata proprio con questa nuova tonalità.

Sotto al cofano, lo smartphone è alimentato dal soc Snapdragon 695 e questo è accompagnato da tagli di memoria con 6 GB di RAM e 128 GB di storage interno. Questi sono ulteriormente espandibili tramite scheda microSD fino ad addirittura 1 TB. Sul fronte è invece presente un display con tecnologia OLED da 6.1 pollici di diagonale con una risoluzione FullHD+.

Sul retro troviamo poi una zona circolare dove sono collocati i sensori fotografici. Questi sono tre e sono rispettivamente da 50, 3 e 8 MP. La batteria ha invece una capienza di 4570 mAh. Non manca poi il jack audio per le cuffie, il chip NFC per I pagamenti contacless e la certificazione IPX5/X8.

Prezzi e disponibilità

La nuova versione di Sharp Aquos Sense 7 sarà disponibile all’acquisto a partire dal 27 gennaio 2023 ad un prezzo al cambio di circa 385 euro.