Smartwatch TicWatch in offerta su Amazon a soli 24 euro con tante funzioni

Il mondo Amazon propone oggi una grande offerta, la quale potrebbe piacere agli appassionati del mondo dell’elettronica ma allo stesso tempo anche del mondo dello sport.

Amazon propone uno dei migliori smartwatch per rapporto qualità-prezzo: ecco il TicWatch con tante funzionalità a 24,99 euro

Avere un orologio smart con tutte le caratteristiche di cui si ha bisogno non è poi così proibitivo. Infatti, lasciando da parte i prezzi dei dispositivi più alti sonanti, ci sono soluzioni che possono fare assaporare benissimo cosa significhi avere sul polso uno smartwatch. Ecco il TicWatch con tutte le funzioni. Si tratta di un dispositivo in grado di effettuare le varie misurazioni in merito alla temperatura del corpo, frequenza cardiaca e ossigeno nel sangue. Inoltre sono predisposti al suo interno diverse attività sportive. Il prezzo cala del 13% arrivando ad un totale di 24,99 €, il tutto grazie anche al coupon da 10 € presente in pagina. Per ultimare l’acquisto, aggiungetelo subito al carrello.

Tornando a quelle che sono le caratteristiche del dispositivo, potrete avere il monitoraggio completo della temperatura del vostro corpo per 24 ore al giorno se lo indossate. Inoltre avrete anche modo di monitorare il livello di ossigeno nel sangue così da avere una panoramica completa della vostra condizione. Basterà solo accedere alla modalità di rilevamento. In più c’è anche il monitoraggio della frequenza respiratoria con il numero di respiri che fate ogni minuto.