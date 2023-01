All’inizio degli anni ’50, quando la guerra fredda tra Occidente e Unione Sovietica si stava surriscaldando, entrambe le parti cercavano continuamente modi per ottenere un vantaggio militare sull’altra.

Questo pensiero ha portato a molti strani progetti militari top-secret, dall’uso dell’LSD come possibile siero della verità sulle truppe nemiche catturate a un piano statunitense che prevedeva di nascondere armi nucleari sotto le calotte glaciali della Groenlandia, secondo History.

Uno dei più strani di questi proveniva dagli inglesi. Nel 1949, la Germania si divise formalmente in due paesi: la Germania dell’Ovest, legata all’Europa occidentale, e la Germania dell’Est, alleata con l’URSS. L’esercito britannico del Reno, nella Germania occidentale, era lì per proteggere il confine in caso di invasione. Ma la schiacciante superiorità dei sovietici nelle armi convenzionali ha fatto sì che gli inglesi cercassero un vantaggio. Una possibile soluzione riguardava le mine nucleari antiuomo che incorporavano polli vivi.

Il serio progetto militare prese il nome di Project Blue Peacock. Alla fine del 1954, il British War Office iniziò a esplorare l’idea di una mina antiuomo nucleare, e l’Armament Research and Development Establishment nel Kent, responsabile del programma di armi nucleari del Regno Unito correva con l’inizio del Project Blue Peacock, come descritto dal ricercatore David Hawkings , che per primo ha scritto del programma segreto sulla rivista Discovery nel 2003.

Cosa successe

L’esercito britannico voleva 10 bombe atomiche, che avevano in programma di seppellire lungo il confine con la Germania dell’Est, secondo New Scientist. Hanno prodotto due prototipi e testato l’arma (senza il suo materiale nucleare) in una cava di ghiaia allagata. Gli scienziati si sono imbattuti in un grosso potenziale problema: mantenere l’arma abbastanza calda da essere praticabile durante un freddo inverno tedesco. Ed è qui che sono arrivate le galline.

Se mettessero un piccolo stormo di polli all’interno del dispositivo con abbastanza cibo e acqua per circa otto giorni, gli uccelli produrrebbero abbastanza calore da impedire alla bomba di congelarsi. Un documento segreto del 1957 ne discuteva in dettaglio e postulava che “le galline hanno una potenza termica dell’ordine di 1.000 BTU per uccello al giorno, quindi sono una possibilità“, secondo il Daily Mail.

E quando gli uccelli morivano, agivano come una specie di timer. C’erano anche altri due mezzi più pratici per far esplodere la bomba: un vero timer e una detonazione remota usando un filo. Nel febbraio 1958, il Ministero della Difesa annullò il progetto, decidendo che il dispositivo era troppo ingombrante per essere approvato.