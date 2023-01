Hard Disk WD da 5TB con USB 3.0 in offera al 37% a soli 113 euro

La proposta di oggi su Amazon è davvero ottima per coloro che hanno bisogno di conservare i propri dati, magari in grandi quantità. Viene proposto infatti un hard disk da ben 5TB di capienza, il quale viene fornito da un’azienda di tutto rispetto che nel mondo dello storage risulta tra i leader assoluti, ovvero Western Digital.

Hard Disk WD da 5TB in offerta su Amazon a 113,90 euro

Lo sconto è del 37% e porta l’hard disk a costare solamente 113,90 €. Le sue caratteristiche sono eccezionali, visto che oltre alla capienza che abbiamo già specificato c’è anche il collegamento USB 3.0. Inoltre le dimensioni sono estremamente compatte e il design pulito, proprio come piace alla maggior parte degli utenti che ricercano una soluzione del genere. Per poterlo acquistare al prezzo segnalato, bisogna solamente aggiungerlo al carrello. In basso potete trovare parte della descrizione disponibile anche su Amazon.

Basterà semplicemente collegare l’hard disk al dispositivo dal quale vorrete salvare i dati: funzionerà normalmente senza il bisogno di installare alcun programma di terze parti. Inoltre ricordiamo che la velocità di trasmissione dei dati è assicurata grazie allo standard di cui è in possesso anche il cavo USB fornito in dotazione. All’interno l’unità è leggermente più pesante di quello che trovereste all’interno di un SSD, ma la qualità è garantita.