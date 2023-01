Il gigante manifatturiero cinese, Xiaomi, sta andando abbastanza bene nel mercato globale della telefonia mobile. La società ha raggiunto un grande record sopratutto grazie alla serie Xiaomi 12S e Xiaomi 13.

In un recente post su Weibo, Lei Jun, il fondatore di Xiaomi, ha sottolineato che lo schermo di Xiaomi 13 ha la luminosità più alta tra i vari telefoni Android.

Secondo quanto riportato finora, il picco di luminosità della serie Xiaomi 13 ha raggiunto i 1900 nit. La luminosità degli smartphone in genere non supera i 1200 nit, mentre il consumo energetico dello schermo è stato ridotto del 22%.

Non solo schermo, anche la batteria supera tutti

Il materiale usato per costruirlo si chiama E6 ed è il substrato dello schermo di sesta generazione venduto da Samsung. Per gli schermi OLED, il substrato luminoso è una tecnologia chiave molto importante. Questo perché determina direttamente la qualità di visualizzazione dello schermo. Prima di E6, c’erano materiali come E4 ed E5. Maggiore è il numero, più recente è il materiale.

Lo schermo del substrato Samsung E6 utilizzato da questa ammiraglia Xiaomi ha una luminosità di picco superiore di 900 nits rispetto a quella del substrato E5. Inoltre, la luminosità è di oltre 1100 nit superiore a quella dell’E4.

In termini di durata della batteria, anche Xiaomi 13 è notevolmente migliorata. Il dispositivo viene fornito con una grande batteria da 4500 mAh. Secondo i test ufficiali, lo Xiaomi 13 ha una durata della batteria di 1,37 giorni, ed è riuscito a superare anche l’Apple iPhone 14 Pro Max, che ha una durata della batteria media di 1,28 giorni. Lo Xiaomi 13 è così diventato un nuovo must have per chi guarda molto la durata della batteria.