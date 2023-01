Asteroidi, secondo la NASA ci sono diversi corpi celesti vaganti molto pericolosi

La NASA li sta continuamente monitorando per garantire che non rappresentino una minaccia per la Terra. Tuttavia, ci sono anche altre minacce, come per esempio l’asteroide 2022 AG5, grande circa 140 metri, che passerà vicino alla Terra nel febbraio 2023. Anche se non rappresenta una minaccia diretta, gli scienziati stanno monitorando la sua traiettoria perché potrebbe collidire con la Terra in futuro.

Inoltre, c’è una cometa chiamata C/2021 A1 (Leonard), che passerà vicino al nostro pianeta nel gennaio 2023. In questo caso non si tratterà di una minaccia diretta, ma gli scienziati stanno comunque monitorando la sua traiettoria perché potrebbe fornire informazioni preziose sulla composizione della cometa e su come si sono formate.