bitcoin-cosa-succede-se-una-persona-li-acquista-tutti

Prima che Elon o Bezos possano acquistare tutti i bitcoin esistenti, dovrebbero sapere quanti bitcoin ci sono in circolazione. Questo è più semplice a dirsi che a farsi. Sappiamo tutti che la stragrande maggioranza dei Bitcoin non viene attualmente scambiata e viene invece conservata. I due miliardari dovranno anche confrontarsi con la realtà che i primi investitori e minatori che hanno perso l’accesso agli scambi iniziali di BTC hanno già perso milioni di bitcoin.

Il valore del bitcoin esploderebbe in uno scenario del genere. Se i due si accordassero per acquistare Bitcoin attraverso mezzi diversi dagli scambi online, come le transazioni al banco, potrebbero anche essere in grado di abbassare artificialmente il prezzo del Bitcoin.

Bitcoin, lo scenario è quasi impossibile

Questi ordini di acquisto consumerebbero rapidamente tutta la liquidità di Bitcoin sulle borse cripto, impedendo essenzialmente la prospettiva di ulteriori acquisti, indipendentemente dal modo in cui intendono acquistare tutte le monete BTC. A quel punto, il valore del Bitcoin dovrebbe essere aumentato così tanto che nemmeno la somma della ricchezza dei due uomini potrebbe comprare tutto il Bitcoin che ora è conservato in vari sistemi di stoccaggio a freddo.

Questa impresa rischiosa è aggravata dal fatto che molti possessori di Bitcoin hanno dichiarato che non venderanno mai i loro Bitcoin, indipendentemente dall’andamento del mercato. In parole povere, è piuttosto improbabile che una sola persona riesca ad accumulare tutti i bitcoin. In questo caso, stimare il valore dei Bitcoin è del tutto fuori questione.

In conclusione, a nostro avviso è molto improbabile che una sola persona o un gruppo di persone, come Elon Musk, Jeff Bezos, Apple, Microsoft o qualsiasi altro gigante tecnologico, possa accumulare abbastanza denaro per acquistare tutti i bitcoin attualmente in circolazione.