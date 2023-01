Unieuro prosegue con la propria sessione di Saldi Invernali, mettendo a disposizione di tutti gli utenti alcuni dei prezzi migliori del momento, caratterizzato appunti da un risparmio inedito ed esclusivo, con la possibilità di godere dei medesimi sconti in ogni negozio in Italia.

Il volantino rispecchia alla perfezione tutto quanto di buono avevamo già visto in passato, ciò sta a significare che gli acquisti sono effettuabili solamente in negozio o tramite l’e-commerce aziendale, in questo modo gli utenti hanno libero accesso ad ogni promozione, con alle spalle la spedizione gratuita a domicilio, nel caso in cui il valore dell’ordine dovesse essere superiore ai 49 euro.

Scoprite subito le offerte Amazon con alcuni dei codici sconto gratis migliori, collegandovi il prima possibile al nostro canale Telegram.

Unieuro, offerte e sconti nel volantino

Un risparmio assolutamente degno di nota vi attende da Unieuro, la più recente campagna promozionale riesce ad invogliare anche i più restii all’acquisto di un nuovo smartphone, grazie ad un Fuoritutto a tratti impressionante. Più nello specifico parliamo infatti della possibilità di acquistare, a pari prezzo di 799 euro, uno a scelta tra iPhone 13 e Samsung Galaxy S22, i due rivali assoluti dello scorso anno, oggi posti sullo stesso livello.

Volendo puntare più in alto troviamo solamente il fratello maggiore di Apple, quale è iPhone 14 Plus, promosso a 1099 euro. Di contro sono disponibili tantissimi altri smartphone Android molto più economici, tutti proposti a meno di 400 euro, ed in grado di toccare Redmi 10, Redmi Note 10 Pro, Redmi Note 11 Pro, Redmi 9C, Oppo A77, Galaxy A13, Galaxy A23, Galaxy A33 o similari, solamente per citarne alcuni.