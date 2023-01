WhatsApp sta mettendo a punto una serie di aggiornamenti per queste prossime settimane. Gli utenti che sono regolarmente iscritti sulla piattaforma di messaggistica istantanea a breve potranno sfruttare una serie di nuove potenzialità. L’obiettivo degli sviluppatori è quello di competere con gli altri rivali di un settore sempre più saturi.

WhatsApp, finalmente si potranno modificare i messaggi

Nel dettaglio, gli utenti di WhatsApp a breve potranno beneficiare di una funzione a lungo richiesta. Dopo la cancellazione dei messaggi inviati, gli utenti avranno la possibilità di modificare un messaggio una volta che questo già è stato inviato in chat. La modifica al messaggio sostituisce, quindi, in parte la funzione della cancellazione del messaggio.

L’aggiornamento proposto dagli sviluppatori può essere definito strategico. Gli utenti, infatti, avranno la possibilità di modificare un messaggio in caso di errori per vizi di forma o grammaticali. Il procedimento per la modifica sarà anch’esso speculare a quello della cancellazione. Gli utenti dovranno selezionare il messaggio da emendare ed in pochi secondi avranno la possibilità di modificare il tutto.

Sempre in maniera speculare a quanto previsto con la cancellazione dei messaggi, gli utenti che modificheranno un messaggio si esporranno ad una notifica nei confronti del destinatario. Ovviamente, per la modifica sarà necessaria ed utile la mancata visualizzazione da parte del destinatario.

Il capitolo sulle tempistiche lascia ancora qualche dubbio. L’upgrade arriverà a breve sia su smartphone Android di ultima generazione che su iPhone. La funzione è già in fase di sperimentazione sulle diverse versioni beta della piattaforma di messaggistica istantanea.