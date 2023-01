Jackery e i suoi generatori, come e cosa scegliere per non restare mai senza energia

Avere a disposizione energia elettrica sembra un’ovvietà, ma cosa succederebbe nel momento in cui dovesse verificarsi un blackout? Ci sarebbe chiaramente il panico, ma non se avrete a disposizione un generatore Explorer di Jackery, colosso nel mondo dei generatori.

Come scegliere il generatore solare più adatto alle vostre esigenze

Con i costi per una vita sostenibile e quelli dell’elettricità tradizionale in aumento, un grande cambiamento che potete fare quest’anno è prendere in considerazione l’energia solare, l’alternativa più popolare per l’energia off-grid.

Jackery, leader mondiale di soluzioni energetiche rinnovabili, ha appena lanciato i nuovi 3000 e 1500 Pro al CES 2023. Entrambi si aggiungono al 1000 e 2000 Pro, lanciati nel 2022, per completare la serie Pro, perfetta per mantenere uno stile di vita sostenibile.

Jackery Pro Series – Leader della Sicurezza

Oltre alla ricarica solare ultraveloce (2-3 ore), la famiglia Pro di Jackery si distingue per la sicurezza di utilizzo. Il nuovo sistema intelligente di gestione della batteria a doppio chip (BMS) e la tecnologia Interdigitated Back Contact (IBC) di Jackery sono entrambi leader del settore. Il BMS a doppio chip fornisce il doppio della potenza di calcolo per monitorare la sicurezza della batteria rispetto al singolo chip di prodotti simili. Inoltre, la serie Pro di Jackery si raffredda più rapidamente e produce meno rumore rispetto ad altri prodotti sul mercato. La tecnologia IBC dei pannelli solari raggiunge un’efficienza di conversione del 25%, la più alta del mercato, e offre prestazioni migliori rispetto ai concorrenti nelle giornate nuvolose.

Come scegliere il prodotto giusto per voi? Ecco un confronto della gamma Explorer Pro.

Come scegliere il giusto Explorer Pro?

Fase 1: Quale dispositivo dovete alimentare?

Controllate la potenza nominale del dispositivo, solitamente riportata nel manuale del prodotto. Jackery non ha problemi ad alimentare tutti i piccoli gadget come telefoni, computer e proiettori, mentre gli elettrodomestici come macchine del caffè, asciugacapelli e induzioni consumano più energia.

Fase 2: Quanto consuma il dispositivo più energivoro?

La potenza della serie Jackery Pro è parte del nome: ad esempio, la 1000 Pro ha una potenza di 1000W, il che significa che può alimentare apparecchi fino a 1000W. Se avete bisogno di alimentare un asciugacapelli da 1800 W, le opzioni si restringono ai modelli 2000 e 3000 Pro.

Fase 3: Quanto pesa?

Sebbene queste unità siano più leggere delle batterie LiFePO4, richiedono comunque una certa forza. Se intendete utilizzarli principalmente per gli elettrodomestici di casa, potete scegliere le batterie 2000 e 3000 Pro. Se invece siete amanti dell’outdoor e preferite la portabilità, le 1000 e 1500 Pro sono le opzioni migliori.

Fase 4: Qual è il vostro budget?

La famiglia Jackery Pro ha un prezzo compreso tra 1.299 e 6.199 euro e, in occasione dei saldi dal 9 al 15 gennaio, i modelli 1000 e 2000 Pro di Jackery sono in vendita con uno sconto fino al 15%, il che significa che potete risparmiare fino a 500 euro!

Per saperne di più: amazon.it/jackery

E i pannelli solari?

Una volta scelta la Power Station, si può pensare ai pannelli solari per sfruttare l’energia solare. Ecco tre opzioni della serie SolarSaga.

SolarSaga 80 è il più impermeabile, può resistere a forti piogge ed è più adatto per l’uso all’aperto.

SolarSaga 100 è dotato di due porte di ricarica USB ed è ideale per gli utenti alle prime armi.

SolarSaga 200 ha la potenza maggiore e occupa meno spazio quando è ripiegato, rendendolo adatto a chi ha un budget limitato.

Tutti i pannelli solari sono compatibili con le Power Station Explorer e si possono collegare fino a sei pannelli per una ricarica solare rapida.

Se avete già preso in considerazione una power station + pannelli solari, potreste prendere in considerazione l’acquisto di un bundle, il Solar Generator, che è veramente autosufficiente, e potete anche ottenere fino al 15% di sconto sul Solar Generator durante i saldi dal 9 al 15 gennaio.

Jackery 1500 Pro sarà disponibile da febbraio 2023 e 3000 Pro sarà disponibile in tutta Italia da marzo 2023.

