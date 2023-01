Il nuovo Huawei MatePad SE è un tablet versatile, adatto a qualsiasi situazione e qualsiasi utente, con funzionalità inedite che mirano a stravolgere il concetto stesso di intrattenimento. Offre tutto ciò che si potrebbe desiderare da un tablet, facile da usare e super pratico.

Huawei MatePad SE è grande soli 10,4 pollici e integra nuove funzioni per l’apprendimento da remoto, la lettura di e-book e notizie. Soddisfa le esigenze di tutti senza rinunciare alle prestazioni. L’ampio display è di tipo FullView in 2K con Eye Comfort, certificazione TUV Rheinland Low Blue Light e Flicker-free, tutti sistemi pensati per proteggere gli occhi e potenziare la luce blu per non affaticarli. Il dispositivo è piuttosto leggero, con soli 440 grammi.

I 4096 livelli di luminosità cambiano in tempo reale in base alle condizioni di illuminazione ambientale per permettere agli occhi di adattarsi in qualsiasi momento della giornata. Huawei MatePad SE 10.4” è realizzato in lega di alluminio ottenuta con un processo di sabbiatura anodica che restituisce una raffinata lucentezza con effetto metallico. Il design minimalista guarda al futuro con linee classiche. Comodo e pratico da impugnare, testato per resistere a colpi e cadute, adatto persino ai bambini con Kids Corner.

Nuovo Huawei MatePad SE 10,4”, il tablet pensato per l’intrattenimento, e non solo

HUAWEI MatePad SE 10.4” integra due speaker che generano il suono sia da destra sia da sinistra per offrire un’esperienza di ascolto immersiva. Huawei Histen 8.0 dispone di effetti audio che si adattano al contesto, e migliorano la resa cristallina di ogni suono. Grazie a un esclusivo algoritmo di estrazione della voce umana a canale centrale, il nuovo MatePad è in grado di risaltare le voci e rendere al meglio dialoghi di contenuti di ogni genere.

HarmonyOS 3 permette di gestire più dispositivi da un’unica postazione per semplificare ancora di più ogni operazione. Inoltre, supporta combinazioni di Service Widget per navigare e avere accesso a tutti i contenuti e a tutte le funzioni che si desiderano. La nuovissima modalità Multi-Window trasforma il tablet in un device multitasking e consente di compiere fino a tre diverse attività. Migliorata anche la funzione App Multiplier per visualizzare fino a quattro finestre all’interno di una singola app.

Solo su Huawei Store (con 4GB RAM + 64GB ROM) è disponibile al prezzo di 239,90 euro. Fino al 31 gennaio, con l’acquisto si ottiene in omaggio la Folio Cover, 3 mesi di abbonamento Cloud da 200GB gratis e un coupon sconto di 20€ con il codice AMPSE20 da inserire su HUAWEI Store al check-out.