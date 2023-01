Un water intelligente in grado di eseguire test delle urine per rilevare problemi di salute entro 90 secondi e un anello in grado di tracciare i cicli mestruali sono tra i gadget presentati alla fiera tecnologica del CES 2023 a Las Vegas.

Si prevede che il CES 2023 attirerà circa 100.000 visitatori, con circa 3.000 aziende che presenteranno nuovi prodotti e servizi. Soprattutto dopo la pandemia, la salute personale è diventata un obiettivo ancor più importante per molte aziende. Motivo per cui tra i prodotti presentati al CES ritroviamo gadget come il water intelligente di Vivoo, che include un test delle urine integrato e un lettore, che può quindi restituire risultati agli utenti tramite un’app per smartphone in soli 90 secondi.

Il sistema verifica quattro parametri di benessere, ha affermato Vivoo, che possono evidenziare alcune carenze o anomalie utilizzabili per aiutare la diagnosi precoce di alcune malattie. Il co-fondatore e amministratore delegato, Miray Tayfun, spiega che il prodotto è un “punto di svolta” e consentirebbe agli utenti di “assumere il controllo della propria salute e benessere”.

Vivoo presenta il nuovo water intelligente, che monitora il nostro stato di salute in tempo reale

L’azienda sanitaria statunitense Movano Health, invece, ha creato un anello intelligente progettato specificamente per le donne. Può aiutare a monitorare il ciclo mestruale di chi lo indossa e rilevare altre metriche sanitarie come la frequenza cardiaca. Una serie di altri tracker di fitness, salute e benessere sono stati annunciati durante l’evento, che è finito ieri 8 gennaio. Anche Panasonic e Samsung sembrano interessati a questo settore.

Oltre a una gamma di televisori e monitor di gioco di fascia alta, il colosso tecnologico Samsung sta utilizzando il CES per presentare una nuova versione dei suoi frigoriferi intelligenti – il Bespoke 4-door Flex con Family Hub+. Includono uno schermo Full HD da 32 pollici che può essere ha utilizzato una bacheca digitale per la famiglia, nonché per guardare la TV o mostrare opere d’arte. Nel frattempo, LG ha annunciato una gamma di televisori premium. Mentre Panasonic ha svelato nuove fotocamere di punta che saranno esposte alla fiera alla fine di questa settimana. Il water intelligente, tuttavia, spicca anche più di questi dispositivi, non ci resta che aspettare per vedere che riscontro avrà sul mercato.