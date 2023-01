Illusione ottica in 12 secondi, trova il panda che si è perso

Un po’ per assaporare ancora l’aria di festa che fino al prossimo 6 gennaio con tornerà i vostri pomeriggi ma anche un po’ per distaccarvi dal ritorno alla routine, ecco che arriva un nuovo grattacapo, un vero e proprio arcano da risolvere. Si tratta di una nuova illusione ottica che sta spopolando in questi giorni, nulla di particolarmente difficile ma certamente di simpatico. Si tratta di una verifica visiva che vi porterà alla ricerca forse di uno degli animali più simpatici al mondo, ovvero un panda.

Secondo quanto riportato anche dall’esperienza di diverse persone, non risulta particolarmente semplice individuarlo all’interno del mosaico che troverete qui in basso, dal momento che tutti gli oggetti che ci sono all’interno dell’immagine sono in bianco e nero proprio come il famoso animale.

Panda nascosto nell’illusione ottica di oggi: bisogna trovarlo in 12 secondi o avrete fallito

A primo impatto l’immagine nasconde un insieme di farmaci e pillole, tra le quali si nasconde proprio un panda. Non ci sono troppe regole da seguire, se non quella di trovare il prezioso animale in meno di 12 secondi.

La challenge dunque è proprio questa, dal momento che non ci sono altre regole da dover rispettare per forza.

Se avete cominciato e state riscontrando dei problemi, potrebbe essere utile un suggerimento. Non troverete un panda per intero all’interno di questa raffigurazione, ma solamente il suo volto. Dovrete quindi cercare l’iconicità del famoso animale scovando la sua simpatica faccia all’interno del misto di pillole e farmaci che vedete. Ora tocca a voi.