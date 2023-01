WhatsApp, il trucco per recuperare i messaggi cancellati all'istante e senza backup

A tutti capita ogni tanto di cancellare un messaggio da WhatsApp e di rendersi conto solo dopo di non avere un backup che in qualche modo potesse dare l’opportunità di recuperarlo eventualmente dovesse servire. Cosa succede in questi casi? Nulla di particolare, dal momento che ci sono diverse soluzioni utili per recuperare quanto eliminato.

Esistono infatti svariate applicazioni in grado di permettere una cosa del genere, anche se molte di queste ormai non funzionano più. Allo stesso tempo ce ne sono molte altre che invece portano avanti il loro lavoro, seppur solo alcune in maniera abbastanza rapida ed intuitiva. Tra queste sembrerebbe esserci una particolare applicazione utile per i dispositivi Apple che sarebbe in grado di recuperare i messaggi WhatsApp senza avere nessun tipo di backup.

WhatsApp: la nuova applicazione in grado di recuperare i messaggi cancellati dall’app pur non avendo un backup

Avete cancellato un messaggio e non sapete come recuperarlo perché non avevate il backup? Ecco che arriva un’applicazione perfetta per queste evenienze su WhatsApp che prende il nome di UltData WhatsApp Recovery.

Si tratta di un software molto affidabile che permette di recuperare la vostra chat cancellata in pochi passaggi molto semplici da realizzare. Quello che dovrete fare sarà scaricare installare l’applicazione, per poi collegare il vostro cavo all’iPhone che dovete scansionare mediante il pulsante preposto. Una volta controllati tutti i file, dovrete solo cliccare sul pulsante “Ripristina su PC“. In questo modo quindi avrete sul vostro computer quanto perso, indifferentemente da sé si tratterà di un pc Windows o di un Mac.