WhatsApp, il nuovo trucco per recuperare i messaggi eliminati e essere invisibili

Con tanti aggiornamenti WhatsApp è stata in grado di mettere sotto il piano delle funzionalità un’applicazione perfetta tra le mani degli utenti. Questi sanno di poter servirsi ogni giorno di opportunità che sono in esistenti all’interno di altre piattaforme di messaggistica, come tutte quelle che abbiamo citato durante il corso degli anni.

Esistono però delle funzioni che possono essere utilizzate solo scaricando delle applicazioni di terze parti, le quali risultano in regola e gratuite.

WhatsApp include diverse funzionalità ma alcuni trucchi sono al di fuori della piattaforma come i seguenti

È capitato a tutti almeno una volta nella vita di ricevere un messaggio, di andare a controllare in un secondo momento e di non trovarlo più disponibile. Semplice: il vostro interlocutore a cancellato il contenuto prima che voi poteste leggerlo. Cosa si fa in questo caso? Nulla, ma solo se non avete l’applicazione WAMR. Avendo questa piattaforma, alla notifica ricevuta, il contenuto del messaggio verrà salvato immediatamente all’interno dell’applicazione stessa. In questo modo, anche se il vostro interlocutore cancellerà il messaggio, potrete leggerlo ugualmente.

C’è poi anche un’altra applicazione che può tornare utile a chiunque, la quale offre un livello di discrezione nettamente superiore. Siete tra quei tipi che vogliono leggere semplicemente i messaggi senza dover rispondere subito restando quindi nascosti? Al caso vostro può fare di sicuro l’applicazione che prende il nome di Unseen. Grazie a questa soluzione, tutti i messaggi che riceverete verranno intercettati e potrete leggerli esternamente, senza dover risultare online ma soprattutto senza aggiornare l’ultimo accesso.