Google Home, dopo le tv controllerà anche i purificatori d'aria

L’app Google Home ti permette di controllare i TV compatibili che eseguono Android TV o Google TV. Può anche aiutarti a controllare ventilatori, purificatori d’aria, TV e persino aspirapolvere. I TV compatibili con Nest Hub e l’app Google Home ora possono essere controllati tramite i controlli touch dell’app.

Google Home: prosegue l’espansione dell’AI

Nell’agosto 2022 è stato annunciato che l’app Google Home avrebbe acquisito la capacità di controllare i dispositivi smart home più popolari. I controlli dovevano essere aggiunti alla pagina di controllo del dispositivo. Ora, dopo l’annuncio ufficiale, gli utenti stanno vedendo anche i nuovi controlli sull’app Google Home.

Secondo numerosi utenti di Reddit, i nuovi controlli touch includono la possibilità di alzare/abbassare il volume, attivare/disattivare il mute, accendere/spegnere, riprodurre/metter in pausa, cambiare canale o selezionare la sorgente. Queste funzionalità di controllo erano già disponibili per i dispositivi Nest Hub e ora vengono estese all’app Google Home. Stando ai rapporti degli utenti, le modifiche sono visibili nell’app Google Home (versione 2.62.1.9). Inoltre, i nuovi controlli TV di Google Home arrivano tramite un aggiornamento lato server. Inoltre, i controlli sono disponibili per alcuni, ma non per tutti, i dispositivi.