top-gun-3-il-produttore-sta-pensando-ad-un-sequel-per-maverick

Top Gun: Maverick è attualmente il più grande vincitore dell’anno, ma c’è ancora tempo per Avatar: La via dell’Acqua per provare a battere l’attuale colosso. Il film diretto da Tom Cruise è l’undicesimo film di maggior incasso di tutti i tempi, avendo incassato oltre 1,4 miliardi di dollari al botteghino. Il sequel ha un punteggio del 96% di critica e del 99% di pubblico su Rotten Tomatoes. Alla luce di questi risultati, le speculazioni su un sequel di Top Gun 3 sono comprensibili.

All’evento Contenders LA3C di Deadline sono apparsi il regista Joseph Kosinski e il produttore Jerry Bruckheimer, che hanno entrambi discusso la prospettiva di un sequel. Ero certo che saremmo riusciti a far salire Tom sull’aereo, ma il resto del cast era più un mistero”, ha descritto Kosinski. “Tom ha quindi pensato a un programma di tre mesi in cui gli attori avrebbero iniziato con un aereo rudimentale per poi passare al jet della Marina. Il fatto che siano riusciti a girare tutte le sequenze su velivoli veri è a dir poco sorprendente, considerando quanto devono essere stati fisicamente impegnativi i loro ruoli”.

Top Gun 3 è uno dei film con più successo della storia

Inoltre, ha dichiarato: “Alcuni di loro potrebbero aver avuto problemi, ma non me ne hanno parlato. Si sono comportati in modo riservato perché ci tenevano a soddisfare le nostre esigenze”. Bruckheimer ha recentemente parlato del successo di Top Gun: Maverick con Entertainment Weekly, facendo anche delle analogie con la Marvel.

Secondo Bruckheimer, “è anche bello assistere a cose reali e far parte di un gruppo di personaggi che salgono in cielo e devono essere il più eccellenti possibile”, dato che negli ultimi anni gli spettatori hanno visto così tante immagini generate al computer. “Marvel e DC sono un grande successo per i fan. Persone con abilità eccezionali hanno creato qualcosa di straordinario. Top Gun ci ha dato il realismo quando ce n’era molto bisogno… Questi piloti sono ora in volo, dall’altra parte del mondo, per salvaguardare la nostra nazione, e voi potete seguirli”.