Twitter e Musk sotto ricatto, 400 milioni di utenti a rischio con la loro privacy

Durante le ultime ore sarebbe arrivata una notizia incredibile, la quale vedrebbe sotto attacco il celebre social network Twitter. Stando a quanto riportato da alcune fonti autorevoli, un hacker avrebbe dichiarato di essere riuscito a rubare dati di 400 milioni di utenti.

Sarebbe inoltre è stato chiesto anche un riscatto alla proprietà di oltre 200.000 dollari per evitare che tutti i dati trafugati vengono in seguito venduti. I dati in questione dovrebbero essere quelli in relazione all’anno 2021.

L’hacker che starebbe minacciando Elon Musk prenderebbe il nome di Ryushi, almeno stando ai forum dove se ne parla. Il malfattore avrebbe prospettato l’imminente arrivo di una multa importante per la violazione del GDPR, la quale è stata determinata dalla violazione dei dati che Twitter subito. Proprio per evitare quest’ultima, Elon Musk dovrebbe per forza accettare di pagare il riscatto.

Twitter, i dati sono stati rubati: sono molti di più di quelli che si crede

“Twitter o Elon Musk, se stai leggendo questo messaggio, stai già rischiando una multa GDPR […] La tua migliore opzione per evitare di pagare 276 milioni di dollari di multa per violazione del GDPR come ha fatto Facebook (a causa dello scraping di 533 milioni di utenti) è acquistare in esclusiva questi dati.”

Bisogna allo stesso tempo ricordare che i profili di ogni utente su Twitter contengono dati sia pubblici che privati di rilevante importanza. Sono contenuti infatti all’interno del celebre social i nomi e i nomi utente di coloro che sono iscritti, gli indirizzi e-mail così come il numero di follower con tutti i nomi di questi ultimi oltre che la data di creazione dell’account e i numeri di telefono associati a questi ultimi.