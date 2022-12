Un risparmio davvero molto interessante si nasconde alle spalle dell’ultimo volantino Lidl, la perfetta occasione per tutti gli utenti per riuscire ad accedere ai prodotti maggiormente desiderati, ottenendo sempre in cambio uno sconto decisamente importante.

I prezzi della campagna promozionale corrente sono ridottissimi, gli utenti si ritrovano a poter godere dei medesimi sconti in ogni negozio, senza differenze regionali o vincoli di alcun tipo, ciò sta a significare che gli acquisti potranno essere completati recandosi fisicamente presso i medesimi punti vendita nelle vicinanze della propria residenza.

Lidl, le offerte dell’ottimo volantino

Il risparmio in cucina raggiunge livelli mai visti grazie a Lidl, le ultime offerte del volantino sono indubbiamente le migliori in circolazione, data la presenza di sconti interessanti e di prezzi fortemente ridotti per tutti gli utenti che vogliono acquistare prodotti per facilitare le ricette.

Il dispositivo che non deve assolutamente mancare in cucina, almeno nell’ultimo periodo, non è altro che la friggitrice ad aria, da Lidl potrete acquistare un buon modello al prezzo di soli 79 euro. Volendo ridurre la spesa finale da sostenere si incrociano poi un tritatutto elettrico o un frullatore ad immersione, disponibili a 9 e 24 euro, senza dimenticarsi del bollitore elettrico da 19 euro, oppure anche la piastra ad induzione a soli 44 euro.

Tutti prodotti impreziositi dalla presenza della macchina sottovuoto a 29 euro, il timer da cucina con magnete a soli 3,99 euro, ma anche il machinasale/pepe elettrico a 9,99 euro, oppure il set mini wok 2in1 elettrico, in vendita a 39 euro.