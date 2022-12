Le nuove offerte di Esselunga sono alla portata di ogni singolo consumatore sul territorio nazionale, i prezzi del volantino di cui discuteremo nell’articolo sono da considerarsi validi solamente nei negozi fisici, per acquisti effettuati personalmente dal consumatore finale.

A prescindere da ciò, è bene sapere che ogni prezzo basso comprende anche le più classiche condizioni di vendita, ovvero sono tutti prodotti no brand, che propongono quindi aggiornamenti super tempestivi del sistema operativo, oltre che essere naturalmente accompagnati dalla più classica garanzia legale della durata di 24 mesi.

Esselunga, offerte assurde in un volantino mai visto

Il volantino Esselunga non scherza assolutamente, mette a disposizione di tutti gli utenti alcune delle migliori offerte del momento, con la possibilità ad esempio di acquistare smartphone di fascia alta legati ad Apple, pagandoli veramente molto poco. Tra i modelli maggiormente coinvolti nella campagna non possiamo che trovare la coppia iPhone 13, il dispositivo della precedente generazione, acquistabile a 798 euro, oppure anche iPhone 12, un must have per chi vuole risparmiare e non rinunciare al mondo Apple, pagandolo soli 679 euro.

Tutte le altre promozioni sono altresì legate al mondo Android, prodotti molto più economici che offrono il giusto rapporto qualità/prezzo, richiedendo in cambio un esborso che non va oltre i 500 euro di spesa. Tra questi dispositivi non possiamo che annoverare i vari Motorola Edge 20, Galaxy A53, Realme C31, Galaxy A33, Galaxy A23, Oppo A96, Redmi 10C e simili. Gli sconti, lo ricordiamo, sono perfettamente fruibili in esclusiva assoluta nei negozi fisici.