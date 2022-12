Whatsapp, questi modelli devono dire per sempre addio all'app

“Tutto è bene quel che finisce bene”, e se invece tutto d’un tratto i nostri piani cambiassero di colpo? Se ci trovassimo senza la possibilità di utilizzare l’app che solitamente ci permette di rimanere in contatto col mondo intero? Certo, esistono Instagram, Messenger, Telegram e i famosi messaggi, eppure Whatsapp è insostituibile. Fatta questa premessa, quasi come una preparazione psicologica, dobbiamo dirvi che l’app di messaggistica scomparirà da una lunga lista di modelli di smartphone. Quali sono?

Whatsapp: l’elenco dei dispositivi coinvolti

A partire dal 1° gennaio 2023 WhatsApp non si potrà più usare tramite ben 49 modelli diversi (la maggior parte dei quali appartengono al sistema operativo di Android e in minoranza ad iPhone). In quest’ultimo caso Meta ha deciso di non investire sulle sue applicazioni per renderle idonee sui vecchi smartphone in quanto ormai fin troppo datati.

Ci riferiamo per la precisione a: