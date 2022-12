A partire dal 9 gennaio 2023 su Huawei Store sarà possibile acquistare i nuovi Huawei FreeBuds 5i. L’azienda annuncia il lancio ufficiale dei suoi auricolari e propone un coupon sconto sull’acquisto da riscuotere online entro l’8 gennaio.

Huawei FreeBuds 5i: design e qualità incredibili a un prezzo super!

I nuovi auricolari Huawei FreeBuds vantano un rapporto qualità prezzo decisamente ottimo. L’azienda ha già annunciato il lancio ufficiale dei suoi auricolari informando gli utenti che sarà possibile procedere con l’acquisto a partire dal 9 gennaio 2023.

Il costo dei nuovi FreeBuds 5i ammonta a soli 99,90 euro, una cifra più che conveniente se considerate le funzionalità introdotte dall’azienda.

Huawei FreeBuds 5i accolgono un nuovo design lineare ed elegante, che mira a renderli comodi da indossare e facili da usare. Hanno un peso un complessivo di soli 4,9 grammi e, rispetto alla precedente generazione, presentano una lunghezza ridotta di ben 7 mm al fine di renderne la struttura maggiormente adattabile all’orecchio. Sono dotati, inoltre, di copriauricolari in silicone di tre dimensioni differenti.

Anche dal punto di vista tecnico è possibile rintracciare numerose novità rispetto ai FreeBuds 4i. I nuovi auricolari sfoggiano una qualità del suono certificata Hi-Res e tecnologia per la cancellazione attiva del rumore. Inoltre, non manca la funzionalità Dual Device, che consente la connessione tra diversi dispositivi e sistemi operativi differenti, come Windows, iOS e Android.

In soli 15 minuti di ricarica rapida sarà garantito un utilizzo continuo per ben quattro ore. Con custodia di ricarica, invece, sarà possibile utilizzare gli auricolari per ben 28 ore. Le colorazioni disponibili sono: Isle Blue, Nebula Black e Ceramic White.

Come già anticipato Huawei propone agli interessati un coupon sconto dal valore di 10,00 euro da riscuotere a partire da oggi ed entro l’8 gennaio 2023. Il coupon potrà essere utilizzato per gli acquisti effettuati tra il 9 e il 31 gennaio 2023.

Huawei FreeBuds 5i potranno essere acquistati su Huawei Store, il primo tra i migliori e-commerce di elettronica di consumo secondo “Le Stelle dell’E-commerce 2023“.