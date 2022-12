CoopVoce, le migliori offerte da 200GB ora disponibili con regalo di Natale

Non serve avere patemi d’animo quando si deve cambiare gestore telefonico. Attualmente infatti trovare dei gestori che abbiano dalla loro parte tutti i contenuti che servono e soprattutto le migliori proposte a livello di prezzi risulta estremamente consueto. Stando alle ultime notizie secondo quanto riportato gli utenti potranno cambiare provider in pochi giorni scegliendo gli operatori virtuali ora disponibili sul territorio italiano. Questi riescono infatti a conciliare le migliori caratteristiche al loro interno con tutto quel che serve. Qualità, quantità e soprattutto convenienza, cose che gli altri gestori più blasonati stanno cercando di eguagliare con un plus: avere più qualità dei provider virtuali. CoopVoce però sa cosa fare con le sue offerte migliori, le EVO.

Sembra quindi che la battaglia a breve riprenderà con l’inizio del nuovo anno soprattutto, visto che i gestori stanno organizzando ancora meglio la propria rete mobile sul territorio. Ora come ora sembra che tutti abbiano le carte in regola per partecipare a questa competizione, soprattutto i gestori più blasonati.

CoopVoce: ecco le EVO con un regalo clamoroso

Le migliori offerte verranno prese d’assalto durante i prossimi giorni, soprattutto grazie al periodo promozionale che i gestori hanno ufficializzato. Tra i migliori in assoluto rientrano i gestori virtuali ma a quanto pare i più grandi avrebbero preso le contromisure più utili per poter controbattere a loro modo.

Le due EVO 30 ed EVO 100 di CoopVoce potranno beneficiare fino al 9 gennaio di una promo: gli utenti che le sottoscriveranno raddoppieranno i giga delle due offerte e li avranno per sempre.