L’operatore virtuale Very Mobile sta avvisando alcuni propri clienti di fare attenzione ad una nuova truffa che sta circolando via SMS che riguarda un pacco natalizio.

Ovviamente si tratta di una truffa a “tranello”, essendo che moltissimi italiani stanno/stavano attendendo un pacco per natale. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Very Mobile avvisa di fare attenzione ad una nuova truffa

L’operatore virtuale Very Mobile sta informando i propri clienti di fare attenzione ad un nuovo SMS fraudolente che sta circolando in questi giorni, che avvisa di una consegna non andata a buon fine. Come spiega l’operatore in questo avviso, con questi messaggi apparentemente provenienti da società postali o di logistica, il cliente viene invitato infatti a cliccare su un link per riprogrammare una spedizione.

Nel caso si dovesse ricevere un SMS di questo tipo, Very Mobile consiglia di non cliccare sul link, ma di verificare la richiesta con il mittente attraverso un altro canale ed eliminare il messaggio. È possibile infatti che quest’ultimo consenta a un malware di danneggiare il proprio sistema. Nel dettaglio, questo nuovo avviso è stato inserito direttamente sul sito ufficiale dell’operatore, in particolare nella pagina “Informative”, dove è presente anche la comunicazione sulla rivendita degli SMS inutilizzati.

Ecco l’SMS che sta inviando l’operatore: “Ti informiamo che stanno circolando SMS fraudolenti, apparentemente provenienti da società postali o di logistica, che invitano a cliccare su un link per riprogrammare una spedizione non andata a buon fine. Se dovessi ricevere uno di questi SMS non cliccare sul link, verifica la richiesta con il mittente attraverso un altro canale ed elimina il messaggio: potrebbe permettere a un malware di danneggiare il tuo sistema!“.