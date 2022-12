Le capacità di ricarica di OPPO Find X6 Pro e alcune delle sue altre caratteristiche chiave sono emerse in una nuova fuga di notizie. OPPO dovrebbe annunciare la serie Find X6 nel primo trimestre del 2023, ma non si sa quando la gamma Find X6 sarà disponibile.

Un recente rapporto ha rivelato le specifiche chiave dell’X6 Pro grazie al nuovo leak di DCS che ne ha svelato nuove caratteristiche e dettagli.

Secondo il leak, Find X6 Pro arriverà con il supporto per la ricarica da 100 W. Come molti ricorderanno, il Find X5 Pro è arrivato con il supporto per la ricarica da 80 W. Inoltre, si dice che il dispositivo sarà dotato di doppi altoparlanti simmetrici e un sensore IR.

Specifiche OPPO Find X6 Pro

Secondo un recente rapporto, Find X6 Pro presenterà un display E6 AMOLED LTPO da 6,7 pollici con bordi curvi. Supporterà una risoluzione 2K e una frequenza di aggiornamento di 120Hz. Il dispositivo funzionerà con il sistema operativo Android 13 basato su ColorOS 13.

Nella parte anteriore, Find X6 Pro avrà una fotocamera selfie da 32 megapixel. Il pannello posteriore del dispositivo presenterà una fotocamera principale Sony IMX989 da 50 megapixel. Sarà inoltre dotato di uno snapper ultra grandangolare da 50 megapixel e di una fotocamera con zoom periscopico da 50 megapixel. Il nuovissimo ISP MariSilicon X2 insieme all’ottimizzazione Hasselblad sarà disponibile su Find X6 Pro per un’esperienza fotografica migliorata.

Sarà presente anche il chip Snapdragon 8 Gen 2 che sarà associato con 8 GB / 12 GB di RAM LPDDR5x e 128 GB / 256 GB / 512 GB di spazio di archiviazione UFS 4.0. Avrà una batteria da 5.000 mAh. Oltre alla ricarica da 100 W, supporterà anche la ricarica wireless da 50 W.