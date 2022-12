L’attore leggendario che ha interpretato Luke Skywalker notificherà agli utenti circa cinque tipi di pericolo: attacco missilistico, bombardamento di artiglieria, combattimento in strada, minaccia di radiazione e chimica. Mark Hamill ha inoltre aggiunto alcune delle sue iconiche e ispiratrici citazioni agli annunci quando il pericolo è terminato.

“Non solo Mark è diventato il primo ambasciatore dell’Esercito dei Droni, il primo grande celebrità a sostenere la raccolta fondi militare per l’Ucraina, ma promuove costantemente gli interessi dell’Ucraina in numerose interviste e non rifiuta mai l’opportunità di parlare al mondo del nostro combattimento per la libertà. Solo pochi giorni fa Hamill ha annunciato la raccolta fondi per dieci droni danesi Heidrun per sostenere i difensori ucraini, e oggi presentiamo un altro progetto con la sua partecipazione: una versione inglese di Air Alert, disponibile per giornalisti, missioni internazionali e chiunque attualmente lavori in Ucraina. Sono sicura che molti ucraini cambieranno almeno una volta la lingua dell’app per sentire: “Attenzione, l’allarme di combattimento in strada è terminato. Che la Forza sia con te”.”

Yaroslava Gres, Coordinatore di UNITED24

Tutte le donazioni effettuate tramite l’app Air Alert verranno trasferite tramite UNITED24 per l’acquisto di droni per l’esercito ucraino.

Questo non è solo un aggiornamento dell’app per noi, ma un modo per fare la nostra parte sulla fronte dell’informazione e un’opportunità per aiutare le Forze Armate ucraine a continuare la buona lotta. Purtroppo, gli allarmi costanti sono ancora la realtà per gli ucraini e abbiamo costantemente bisogno di aiuto dal mondo occidentale. Speriamo che la versione inglese dell’app ci aiuti a richiamare l’attenzione dei media stranieri sulla guerra in Ucraina e a motivare tutti a sostenere i nostri difensori. Siamo grati ai nostri partner di UNITED24 e alla leggenda mondiale Mark Hamil per la loro partecipazione e il loro infaticabile lavoro verso la nostra vittoria.

Valentine Hrytsenko, Ajax Systems CMO

La versione inglese dell’app Air Alert con la voce di Mark Hamill è già disponibile su iOS, Android e Huawei. Gli utenti possono cambiare la lingua delle notifiche nel menu delle impostazioni. Se l’app non viene aggiornata automaticamente alla versione 4.2, si prega di aggiornarla manualmente o reinstallarla. Se la lingua dell’interfaccia del tuo smartphone non è ucraina, viene installata di default la versione inglese dell’app.

Gli aggiornamenti dell’app si basano sul principio di Canary Release: l’accesso alla versione 4.2 dell’app Air Alert apparirà gradualmente durante la settimana e non contemporaneamente per tutti gli utenti.

L’app Air Alert è stata sviluppata da Ajax Systems su iniziativa di stfalcon.com e con il supporto del Ministero delle Trasformazioni Digitali dell’Ucraina. L’app ha oltre 11 milioni di download. È diventata uno strumento conveniente e affidabile per informare gli ucraini del pericolo imminente.