Comet non si ferma più, proprio in questi giorni l’azienda ha deciso di mettere a disposizione degli utenti una campagna promozionale di tutto rispetto, all’interno della quale è possibile trovare un numero impressionante di prezzi bassissimi che possono aiutare a spendere molto poco.

Il volantino rispecchia alla perfezione tutto quanto avremmo effettivamente voluto vedere nel periodo, con la possibilità di accedere agli sconti nei negozi fisici, come anche online sul sito, dove sarà possibile anche godere della solita e classica spedizione gratuita presso il domicilio, nel momento in cui il valore complessivo dell’ordine riuscisse a superare i 49 euro.

Comet, offerte assurde a Natale

Un Sottoprezzo davvero speciale vi attende da Comet fino al 31 dicembre, i prezzi del volantino dell’azienda sono indubbiamente molto interessanti, e convincono tutti con un risparmio quasi unico nel proprio genere, impreziosito dalla presenza, già in prima pagina, di iPhone 13, il top di gamma della scorsa generazione, acquistabile a 799 euro (nella variante da 128GB).

Sempre restando nella fascia alta della telefonia mobile, non possiamo non coinvolgere il bellissimo Galaxy S22, un top assoluto di quest’anno, finalmente in vendita a meno di 700 euro, serviranno 699 euro per il suo acquisto definitivo. Scendendo sempre di più verso il basso, non possono assolutamente mancare Galaxy S20+ a 399 euro, Honor X8 a 199 euro, Galaxy A23 a 242 euro, Galaxy A13, Honor X7, Xiaomi 11T Pro, ma anche Redmi Note 11S, Redmi 9A e diversi modelli di casa Motorola, tutti disponibili a prezzi fortemente scontati rispetto al passato.