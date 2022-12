TIM riserva non poche sorprese agli utenti che al giorno d’oggi sono alla ricerca della migliore promozione con un rapporto qualità/prezzo altamente soddisfacente, all’interno dell’attuale campagna promozionale si possono trovare innumerevoli occasioni per spendere poco o niente, ed allo stesso tempo godere di bundle quasi illimitati.

Le offerte di TIM, come di tutti gli altri principali operatori telefonici del nostro paese, risultano essere disponibili solo ed esclusivamente per coloro che si ritrovano indubbiamente ad avere la possibilità di richiedere la portabilità del proprio numero di telefono, con provenienza uno specifico operatore telefonico virtuale, non Iliad nella maggior parte dei casi.

TIM, queste sono le nuove offerte di Natale

TIM convince tutti gli utenti con alcune delle migliori promozioni dell’ultimo periodo, basti pensare alla serie TIM Wonder, una selezione di ottime offerte speciali che sono in grado di invogliare gli utenti a spendere poco, infatti sono in vendita a 9,99 euro al mese, da pagare tramite credito residuo, riuscendo nel contempo a godere di un bundle davvero assurdo.

Nello specifico all’interno delle suddette promo possiamo trovare SMS e minuti completamente infiniti, utilizzabili per contattare un qualsiasi numero in Italia, a cui aggiungere comunque 100 giga di traffico dati con la navigazione massima in 5G, dove disponibile (e con smartphone compatibile).

La richiesta di attivazione, se necessario, potrà essere presentata direttamente nel punto vendita fisico, senza differenze territoriali di alcun tipo, o vincoli regionali che ne potrebbero limitare la richiesta.