Non c’è dubbio che WhatsApp sia una delle app di messaggistica più popolari del pianeta. La piattaforma di proprietà di Facebook ha più di 2 miliardi di utenti in tutto il mondo e offre un’esperienza di chat crittografata end-to-end.

Tuttavia, a causa della sua popolarità, l’app di messaggistica viene utilizzata anche da hackers per diffondere disinformazione e alcuni tentano persino di ottenere l’accesso al tuo account utente.

I truffatori cercano di ingannare gli utenti di WhatsApp per ottenere l’accesso al loro codice di verifica a sei cifre, che è fondamentalmente un OTP utilizzato per accedere ad un account. Dare a qualcuno il tuo codice di verifica comporterà la violazione del tuo profilo.

L’uso della verifica in due passaggi evita che il tuo account venga compromesso anche se qualcuno mette le mani sulla tua scheda SIM o sul tuo codice di verifica. È un livello di sicurezza aggiuntivo che funge da password per il tuo account WhatsApp. Tuttavia, nel caso in cui non utilizzi la funzione, il tuo account potrebbe essere violato nell’improbabile eventualità che qualcuno riceva il tuo codice di verifica.

Ecco come fare

Per recuperare il tuo account WhatsApp violato, devi accedere nuovamente all’app con il tuo numero di telefono. Riceverai un codice di verifica a sei cifre tramite SMS che WhatsApp legge e registra automaticamente. Una volta effettuato l’accesso, l’hacker verrà automaticamente disconnesso dal tuo account.

Nel caso in cui l’hacker attivi la verifica in due passaggi dopo aver ottenuto l’accesso al tuo account WhatsApp, ti verrà chiesto di inserire quel codice. In questo caso, dovrai attendere sette giorni per recuperare il tuo account. In particolare, mentre aspetti il recupero dell’account, l’hacker non può più accedere al tuo account.

“Indipendentemente dal fatto che tu conosca o meno questo codice di verifica, l’altra persona sarà disconnessa dal tuo account dopo aver inserito il codice SMS a 6 cifre“, afferma la società.