La trama di Avatar 2 segue le vicende del personaggio di Jake Sully, interpretato da Sam Worthington, nel suo viaggio per scoprire le meraviglie del mondo sottomarino del pianeta Pandora. In questa nuova avventura, Jake si unisce ai Na’vi, una tribù di esseri umanoidi con un forte legame spirituale con il pianeta, per affrontare nuove sfide e minacce.

Il film, che è stato presentato in anteprima a dicembre 2021, ha subito riscosso un enorme successo e ha incassato oltre un miliardo di dollari in tutto il mondo, diventando uno dei più grandi successi al botteghino di sempre. La bellezza visiva del film, ottenuta attraverso l’utilizzo di tecnologie avanzate di motion capture e di animazione, ha contribuito in modo significativo al suo successo. Inoltre, la trama avvincente e l’interpretazione convincente del cast, composto anche da Zoe Saldana, Sigourney Weaver e Stephen Lang, hanno reso il film un must-see per il pubblico di tutte le età.

Avatar 2 è il primo film della nuova trilogia di Avatar, che vedrà la luce nel 2022 e nel 2023. James Cameron, il regista della pellicola, ha dichiarato di aver lavorato per oltre dieci anni allo sviluppo di questa nuova saga, che promette di offrire al pubblico nuove emozionanti avventure nel mondo di Pandora.

Il primo film della saga, Avatar, era stato presentato nel 2009 e aveva ottenuto un enorme successo a livello mondiale, diventando il film più visto di tutti i tempi al botteghino. La trama, che segue le vicende di Jake Sully, un ex Marine paralizzato che viene inviato su Pandora per partecipare a un programma di colonizzazione, aveva affascinato il pubblico di tutto il mondo. Grazie all’utilizzo di tecnologie all’avanguardia, il film aveva offerto al pubblico una visione straordinaria del mondo di Pandora, facendo innamorare il pubblico dei suoi paesaggi mozzafiato e dei suoi personaggi indimenticabili.