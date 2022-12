Zibra Smoke & Fire è una tecnologia che si è aggiunta all’ecosistema ZibraAI e comprende soluzioni gestite dall’intelligenza artificiale per la creazione di effetti volumetrici in tempo reale. E’ stata sviluppata per aiutare gli sviluppatori di giochi e gli artisti VFX a semplificare la creazione di effetti, migliorare l’estetica della scena, migliorare il realismo e l’immersione dell’utente nei mondi virtuali.

Il tool è nato dalla sinergia di una simulazione fisica e una tecnologia unica per la rappresentazione degli oggetti, e consente l’aggiunta di simulazioni di fumo e fuoco fisicamente accurate in tempo reale che si comportano in modo naturale nel mondo virtuale e possono essere utilizzate per:

Effetti visivi dinamici e ambienti interattivi (fuoco ardente, falò, incantesimi, effetti di esplosione, effetti di colpo, oggetti in movimento attraverso fuoco e fumo, personaggi ed elementali di fuoco e fumo, nuvole e nebulose, polvere sparsa, scie di fumo illuminate, ecc).

Meccaniche di gioco realistiche (palle di fuoco, scene basate sul controllo del fumo, estinzione incendi, ecc);

Applicazioni industriali e VR.

Una soluzione disponibile ora su Unity per gli sviluppatori

Con Zibra Smoke & Fire, puoi creare simulazioni di fumo e fuoco 3D in tempo reale di alta qualità che funzionano anche su dispositivi mobili, regolare le loro proprietà fisiche e visive e influenzare il comportamento della simulazione con delle caratteristiche programmabili e personalizzabili in base alle esigenze.

Hai bisogno di creare un fumo dinamico realistico o della polvere all’interno del tuo progetto su Unity? Utilizzando lo strumento Zibra Smoke & Fire, puoi farlo in pochi minuti.