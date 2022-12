Very Mobile offre fino a 320GB, in regalo 100GB su tutte le promo

Nessuno lo avrebbe mai detto ma a quanto pare Very Mobile, forse anche per merito del duo Ibra e Totti, sta raccogliendo in Italia un gran seguito. A parlare chiaro sono i dati che vedono il gestore con molti più utenti rispetto all’anno 2021.

Effettivamente non possono essere biasimate le grandi soluzioni proposte sul sito ufficiale, le quali questa volta non solo offrono tantissimi contenuti, ma beneficiano anche di una particolare promozione natalizia indetta dal gestore.

Very Mobile propone le sue migliori offerte all’interno del sito ufficiale: c’è un regalo di 100 giga su ogni promo scelta

La prima offerta che salta subito all’occhio è quella che costa ogni mese a chi la sceglie, 6,99 € ogni 30 giorni per sempre. Ricordiamo che non ci sono costi per la scheda, così come per l’attivazione e la spedizione. All’interno di questa promozione ci sono minuti ed SMS senza limiti verso tutti con 100 giga per connettersi al web utilizzando la rete 4G.

In più la promozione natalizia regala 100 giga per un mese a tutti coloro che sottoscrivono la promo.la stessa cosa vale poi anche per l’offerta migliore in assoluto del gestore, quella che permette di avere 220 giga. L’offerta in questione che offre minuti e messaggi senza limiti verso tutti, costa 9,99 € al mese per sempre per chi la sceglie sempre con tutti i costi ridotti a zero. In più oltre ai 220 giga, ci sarà anche qui un surplus di 100 giga in regalo per il primo mese. Tale promozione è valida ancora per pochi giorni per cui vi consigliamo di affrettarvi per portarla a casa.