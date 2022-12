Mercedes al lavoro alla riorganizzazione della produzione di batterie e motori elettrici

Mercedes è una delle aziende che sta procedendo a grandi passi verso il suo programma di elettrificazione. Secondo quanto riportato la celebre casa automobilistica tedesca avrebbe annunciato ufficialmente di aver approntato una riorganizzazione riguardante la sua rete per la produzione di batterie e motori elettrici. L’obiettivo sarebbe quello di rispondere al meglio alle esigenze del piano di crescita all’interno del segmento elettrico. Proprio questa riorganizzazione consentirà al celebre costruttore tedesco di arrivare all’obiettivo di essere un marchio solo elettrico entro la fine dei prossimi otto anni, o almeno all’interno di alcuni mercati che lo permetteranno.

Mercedes riorganizza la sua elettrificazione

A partire dal prossimo 2024 Mercedes partirà quindi con la riorganizzazione della produzione dei sistemi di propulsione elettrica che riguardano quindi assali, motori elettrici e batterie. Questo porterà a disporre della massima efficienza per garantire un futuro molto produttivo ai siti installati in Europa. La cifra che verrà investita per tutto questo sarà di circa 1 miliardo di euro.

Queste sono delle parole rilasciate da parte di uno dei membri del consiglio d’amministrazione di Mercedes, Jörg Burzer:

“I lanci di successo dei modelli Mercedes-EQ negli ultimi mesi dimostrano che la nostra rete di produzione globale è arrivata da tempo nell’era elettrica. Oggi, la nostra rete globale di produzione di propulsori sta già fornendo agli stabilimenti di veicoli Mercedes-EQ lo stato dell’arte per quanto riguarda batterie e assali elettrificati. Con la nuova configurazione di produzione, i nostri impianti di propulsione sono ora posizionati in modo ottimale per le nuove architetture dei veicoli a partire dal 2024. Saranno sostenibili, digitali e flessibili. I nostri colleghi altamente qualificati ​​in tutto il mondo si stanno ora preparando per la rapida crescita dei sistemi di azionamento elettrico.”